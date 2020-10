Chiede il divorzio un giorno dopo dal matrimonio: scopre che la sposa era… (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un matrimonio dalla durata record; un uomo di 31 anni Chiede il divorzio dopo solo un giorno dalle nozze. dopo essersi sposato si accorge che la moglie non era come lui credeva. La vicenda è avvenuta in Indonesia e a renderla nota è il portale IndoZone. Sul sito si legge infatti la storia di Muh, un giovane che aveva sposata la 25enne Mita, salvo poi scoprire di aver detto sì ad una persona diversa da quella che pensava. I due si erano conosciuti su Facebook e aveva iniziato a frequentarsi dopo qualche settimana. L’uomo ha rivelato: “Ci eravamo visti la prima volta per un caffè, non avevo sospettato nulla e iniziavo ad innamorarmi, così abbiamo deciso di sposarci ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 ottobre 2020) Undalla durata record; un uomo di 31 anniilsolo undalle nozze.essersito si accorge che la moglie non era come lui credeva. La vicenda è avvenuta in Indonesia e a renderla nota è il portale IndoZone. Sul sito si legge infatti la storia di Muh, un giovane che avevata la 25enne Mita, salvo poi scoprire di aver detto sì ad una persona diversa da quella che pensava. I due si erano conosciuti su Facebook e aveva iniziato a frequentarsiqualche settimana. L’uomo ha rivelato: “Ci eravamo visti la prima volta per un caffè, non avevo sospettato nulla e iniziavo ad innamorarmi, così abbiamo deciso dirci ...

LadyAydaL2012 : @MarX_77 Chiede il divorzio! - Stefano79064915 : @DarioRossetto2 @FrankoJUSTICE Condannato a 4 anni più 10.000 euro di provvisionale come danni morali verso una don… - MiaDM27 : @Federica12342 @Realamore1 Io penso a mio marito che si è arreso e guarda il GF e pure Temptation con me .... se do… - blackblod_64 : #viteallimite Adesso la moglie di Stiven si vede recapitare le cianfrusaglie e chiede il divorzio! - gxallavichx : @atlanticavill Qui il beneficio del dubbio non esiste. Ceh se Harry sbaglia a dire una cosa basta chiede il divorzio questa -

Ultime Notizie dalla rete : Chiede divorzio Chiede il divorzio perché lui non si lava e i giudici le danno ragione CheDonna.it Trucca le donne il giorno del divorzio, la reazione dei mariti è unica – video

Un'azienda di cosmetici ha truccato le donne il giorno del divorzio rendendole meravigliosamente belle e ha filmato la reazione degli ex mariti.

William e Harry, «che hanno preso strade diverse dopo il divorzio dei genitori»

Secondo il biografo reale Robert Lacey, i due fratelli avrebbero cominciato ad allontanarsi in seguito alla rottura tra papà Carlo e mamma Diana: «Uno ha sviluppato il senso del dovere, l’altro ha mes ...

Un'azienda di cosmetici ha truccato le donne il giorno del divorzio rendendole meravigliosamente belle e ha filmato la reazione degli ex mariti.Secondo il biografo reale Robert Lacey, i due fratelli avrebbero cominciato ad allontanarsi in seguito alla rottura tra papà Carlo e mamma Diana: «Uno ha sviluppato il senso del dovere, l’altro ha mes ...