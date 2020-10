Chiara Schettino è l’amica geniale della Silicon Valley

Leggi su wired

(Di giovedì 15 ottobre 2020) A 19 anni,ha già creato una startup battezzata in, fondato la prima piattaforma in Italia di challenge digitali per studenti delle superiori, collaborato con un team internazionale in grado di prediagnosticare il covid classificando i flussi sonorivoce delle persone. Ha anche vinto una manciata di hackathon ed è la più giovane al mondo ad aver conseguito la certificazione di Scrum Product Owner, che attesta le competenze nel campo dell’innovazione manageriale. Se un linfoma non l’avesse costretta a schiacciare il tasto “pausa”, ora sarebbe in Asia a scoprire il mondo delle corporate orientali o in Inghilterra a studiare Economia. Ma la vita è quel accade, anche se è fatta di ciò che scegli. E a ...