Chiara Ferragni, regali e dedica d’amore per il compleanno di Fedez (Di giovedì 15 ottobre 2020) Trentuno candeline per Fedez. Il rapper milanese compie gli anni e si gode dediche e regali. In primis della moglie, Chiara Ferragni, che su Instagram ha postato una tenera foto di coppia: «I migliori auguri di compleanno al mio grande amore, unico e solo, my ride-or-die», scrive a margine la fashion blogger. «Ti amo per sempre, sono davvero orgogliosa della nostra famiglia che si sta allargando». Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 ottobre 2020) Trentuno candeline per Fedez. Il rapper milanese compie gli anni e si gode dediche e regali. In primis della moglie, Chiara Ferragni, che su Instagram ha postato una tenera foto di coppia: «I migliori auguri di compleanno al mio grande amore, unico e solo, my ride-or-die», scrive a margine la fashion blogger. «Ti amo per sempre, sono davvero orgogliosa della nostra famiglia che si sta allargando».

