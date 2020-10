Chi Vuol Essere Milionario? Sara vince 150mila euro

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’avevamo lasciata la scorsa settimana con un assegno dain mano, e ieri seraRicciardo, protagonista di Chi?, ha deciso di non rispondere alla domanda numero 14 e di portarsi a casa i soldi vinti. Ci ha fatto attendere una settimana, ma finalmente abbiamo visto la fine del suo percorso. Dove eravamo rimasti Chi ha seguito la trasmissione ricorderà certamenteRicciardo, giovane medico di base di Vigevano che ci aveva intrattenuti dall’inizio alla fine della scorsa puntata. Giovane ragazza dalle passioni più disparate, ci ha fatto sognare per più di due ore regalandoci uno spettacolo con pochi precedenti a Chi. Da ...

EnricoLetta : Oggi la giornata mondiale contro la #Penadimorte. Uno dei motivi di orgoglio di essere europei. Chi vuol far parte… - NosapaiD : @carmeloabbate Ma che vuol dire si va a casa? E chi sostituisce chi va a casa? - lucalotto : RT @MarS92__: Sto ritardato a chi vuol essere milionario mi sta triggerando - ValeSantaSubito : Io e mio figlio diamo le risposte di Chi vuol essere milionario, prima che diano le opzioni. Due maledetti secchioni. - KateRickey5 : RT @FedericoLaSala: L'#AMORE non è lo zimbello del #Tempo ( -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Vuol

Sa chi è Putin, che è un assassino e che ruba i soldi del nostro ... È il capo riconosciuto dell’opposizione. Il Cremlino non vuole che noi partecipiamo alle elezioni per paura che si distrugga il ...Questa intervista è parte di una serie che declina, nel modo più largo possibile, il tema delle ri- Generazioni come è stato interpretato dalla settima edizione del Tempo delle Donne: storie di chi ...