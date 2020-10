Chi è Rose Villain? Età e carriera della prima cantante che ha firmato con Republic Records (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ecco chi è Rose Villain, la prima cantante italiana che ha firmato un contratto con la casa discografica Republic Records Rose Villain è una nota cantante milanese, nata nel 1989. È la prima cantante italiana ad aver firmato con la casa discografica Republic Records, da circa dieci anni vive in America. La famosa cantante dopo il liceo ha studiato al conservatorio di musica contemporanea di Los Angeles, ha anche frequentato alcuni corsi a New York. Per la prima volta la sua musica è stata pubblicata in Italia da Machete Empire ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ecco chi è, laitaliana che haun contratto con la casa discograficaè una notamilanese, nata nel 1989. È laitaliana ad avercon la casa discografica, da circa dieci anni vive in America. La famosadopo il liceo ha studiato al conservatorio di musica contemporanea di Los Angeles, ha anche frequentato alcuni corsi a New York. Per lavolta la sua musica è stata pubblicata in Italia da Machete Empire ...

Produttore cinematografico nella vita professionale, realizza film di grande successo e lavora anche nel settore dell’editoria, in particolare nella Rizzoli Editore, azienda nella quale ...

Le Iene, la rapper Rose Villain sbotta: “L’avete fatto anche ai maschietti questo giochetto, eh stronzi?

“Mi state sessualizzando perché sono una donna?”. La rapper Rose Villain alla fin fine un po’ s’incazza. Durante un’intervista rilasciata a Le Iene, la 31enne cantante milanese, all’anagrafe Rosa Luin ...

