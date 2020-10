Chi è Antonino Spirlì | il leghista che guiderà la Calabria fino a nuove elezioni

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Chi èSpirlì, il presidente della Regione. ROMA – “Omosessuale a tempo perso e cattolico praticante“. Così si è definitoSpirlì, il nuovo presidente della Regione. L’assessore alla Cultura è il prescelto per prendere il posto di Jole Santelli, scomparsa nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2020. Un incarico a tempo per il, visto che nei prossimi mesi si deciderà quando rimandare al voto i calabresi per eleggere il nuovo numero uno della Regione. Chi èSpirlì, la biografia del ...