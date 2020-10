“C’è una supergnocca qua. Quanto mi sta sul c…”: insulti e sessismo, prof di Medicina tradito da esame online (Di giovedì 15 ottobre 2020) insulti e sessismo durante un esame online: registrato dagli studenti, un docente di Odontoiatria dell’Università di Bari rischia ora la diffida. Già mobilitati i rappresentanti studenteschi. In tempi di Covid, lezioni ed esami universitari vengono effettuati sempre più frequentemente in modalità telematica. Ciò che arriva dalla facoltà di Medicina di Bari, però, è una denuncia … L'articolo “C’è una supergnocca qua. Quanto mi sta sul c…”: insulti e sessismo, prof di Medicina tradito da esame online proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020)durante un: registrato dagli studenti, un docente di Odontoiatria dell’Università di Bari rischia ora la diffida. Già mobilitati i rappresentanti studenteschi. In tempi di Covid, lezioni ed esami universitari vengono effettuati sempre più frequentemente in modalità telematica. Ciò che arriva dalla facoltà didi Bari, però, è una denuncia … L'articolo “C’è unaqua.mi sta sul c…”:didaproviene da www.meteoweek.com.

