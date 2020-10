Catania | Tacopina sull’acquisto del club etneo | “Stiamo lavorando | dobbiamo capire una cosa”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Joee l'offerta per l'acquisto del.Lo scorso 5 agosto l'imprenditore americano con origini italiane Joedichiarava del suo amore e del suo interessamento per ile per la città alle pendici dell'Etna. Passati alcuni mesi, le possibilità che l'ex patron del Venezia possa diventare il proprietario delCalcio sembranno essere più concrete. Con alcune dichiarazioni lo ha confermato anche lo stesso, pochi anni fa interessato all'acquisto del Palermo Calcio oggi nelle mani di Dario Mirri.: “Amo Venezia ma sono deluso. Gli etnei mi chiedono di restare. Torre del Grifo? Come il Real Madrid…”Queste le dichiarazioni di Joe ...