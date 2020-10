Cast e personaggi di Grand Army su Netflix | dal 16 ottobre il teen drama su misura per la generazione Z

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) In una stagione di pesanti ridimensionamenti e tagli selvaggi a serie tv molto amate, la missione di– sudal 16– è imporsi all’attenzione del pubblico e superare la durata media di produzioni dello stesso genere. Si tratta infatti di uncon tutti gli ingredienti del caso, e moderno abbastanza da coinvolgere e rivolgersi agli adolescenti dellaZ. Ispirata allo spettacolo teatrale Slut: The Play di Katie Cappiello,osserva la quotidianità di un piccolo gruppo di adolescenti in un liceo di Brooklyn, a New York. Come da prassi in una qualsiasi metropoli contemporanea, i ragazzi hanno alle spalle esperienze diverse, frutto di eredità ...