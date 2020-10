Casa del Cinema. Fondazione 3M celebra Alberto Sordi nella mostra fotografica “L’umanità fragile” dal 20 ottobre al 28 novembre (Di giovedì 15 ottobre 2020) Festa del Cinema di Roma 2020: Fondazione 3M celebra Alberto Sordi nella mostra fotografica “L’umanità fragile” L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 20 ottobre al 28 novembre presso la Casa del Cinema a Roma Lunedi – Venerdi 16 – 20 Sabato e domenica anche 10 – 13 Sarà inaugurata martedì 20 ottobre alla Casa del Cinema di Roma la mostra fotografica di Fondazione 3M “L’umanità fragile”, dedicata ad Alberto Sordi. L’esposizione raccoglie le immagini ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Festa deldi Roma 2020:3M“L’umanità fragile” L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 20al 28presso ladela Roma Lunedi – Venerdi 16 – 20 Sabato e domenica anche 10 – 13 Sarà inaugurata martedì 20alladeldi Roma ladi3M “L’umanità fragile”, dedicata ad. L’esposizione raccoglie le immagini ...

Capezzone : “Potevo fare del vostro tinello sordo e grigio un bivacco di manipoli” (semicit), disse in sostanza Conte in un osc… - carlaruocco1 : I palesi problemi di memoria di Salvini: Aprile 2019: la Lega presenta una pdl a firma del leghista Bazzaro che pr… - NicolaPorro : A casa mai più di 6??, in #metro il carnaio: @RicoAlessandro fotografa l'ennesimo pastrocchio del #Conte bis. E la… - banzaisolaro : RT @lauraleghista: Se i vicini di casa segnalassero le violenze domestiche anziché le feste del vicinato, allora si che sarebbe un mondo mi… - giorgiopantaleo : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la Sagrestia di San Giovanni del santuario della Santa Casa a Loreto (Ancona), affrescata da Luca Signorelli… -