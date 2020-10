Capri più green grazie al nuovo collegamento elettrico con la penisola [FOTO] (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei vertici di Terna e delle Autorità Locali, mercoledì 14 ottobre è stata inaugurata la nuova linea elettrica che collega l’isola di Capri alla penisola. Un progetto all’avanguardia, nato a fronte di un investimento di 150 milioni di euro da parte di Terna – la società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e altissima tensione. L’opera consente di fornire all’Isola energia da fonti rinnovabili e azzerare le emissioni inquinanti – grazie alla dismissione dell’attuale centrale a gasolio – incrementando al tempo stesso la sicurezza dell’isola. La stazione Terna, progettata da Frigerio Design Group è in grado di garantire notevoli benefici in termini di sicurezza, ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei vertici di Terna e delle Autorità Locali, mercoledì 14 ottobre è stata inaugurata la nuova linea elettrica che collega l’isola dialla. Un progetto all’avanguardia, nato a fronte di un investimento di 150 milioni di euro da parte di Terna – la società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e altissima tensione. L’opera consente di fornire all’Isola energia da fonti rinnovabili e azzerare le emissioni inquinanti –alla dismissione dell’attuale centrale a gasolio – incrementando al tempo stesso la sicurezza dell’isola. La stazione Terna, progettata da Frigerio Design Group è in grado di garantire notevoli benefici in termini di sicurezza, ...

