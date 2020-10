Caos tamponi, le nuove regole dell’Asl: “A Napoli solo su prescrizione medico” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Tutelare la salute dei cittadini è la nostra priorità, per riuscirci dobbiamo fare in modo che i tamponi vengano fatti solo a chi ne ha realmente bisogno e, quindi, con una prescrizione del medico curante, nel rispetto di quanto definito con la Circolare del Ministero della Salute n 32850 del 12 ottobre 2020 nel merito di isolamento, quarantena, casi positivi (asintomatici, sintomatici, a lungo termine) e contatti stretti asintomatici”. Ciro Verdoliva, direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro, annuncia la rimodulazione delle attività di controllo in linea con l’attuale scenario pandemico nella città di Napoli. Da martedì 20 la postazione del Frullone sarà dedicata ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Tutelare la salute dei cittadini è la nostra priorità, per riuscirci dobbiamo fare in modo che ivengano fattia chi ne ha realmente bisogno e, quindi, con unadel medico curante, nel rispetto di quanto definito con la Circolare del Ministero della Salute n 32850 del 12 ottobre 2020 nel merito di isolamento, quarantena, casi positivi (asintomatici, sintomatici, a lungo termine) e contatti stretti asintomatici”. Ciro Verdoliva, direttore generale dell’ASL1 Centro, annuncia la rimodulazione delle attività di controllo in linea con l’attuale scenario pandemico nella città di. Da martedì 20 la postazione del Frullone sarà dedicata ...

