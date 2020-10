Canottaggio, 89 della squadra azzurra in isolamento dopo due positività (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le 89 persone facenti parte dello staff della nazionale italiana di Canottaggio, reduci dagli Europei di Poznan, si trovano in quarantena fiduciaria dopo il rientro in Italia a seguito di due positività tra gli atleti azzurri di cui non è stata resa nota l'identità. Tra le 89 persone ci sono tutti i componenti della delegazione (atleti, tecnici, medici, dirigenti, stampa) che osserveranno un periodo di quarantena fiduciaria di 10 giorni, presso le rispettive abitazioni, e non saranno presenti al Campionato Italiano COOP di Varese. La delegazione italiana aveva concluso gli Europei vincendo undici medaglie con 21 barche schierate alla partenza, 17 delle quali sono arrivate in finale. “Al rientro dagli Europei di Poznan due ragazzi sono risultati positivi. Essendo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le 89 persone facenti parte dello staffnazionale italiana di, reduci dagli Europei di Poznan, si trovano in quarantena fiduciariail rientro in Italia a seguito di due positività tra gli atleti azzurri di cui non è stata resa nota l'identità. Tra le 89 persone ci sono tutti i componentidelegazione (atleti, tecnici, medici, dirigenti, stampa) che osserveranno un periodo di quarantena fiduciaria di 10 giorni, presso le rispettive abitazioni, e non saranno presenti al Campionato Italiano COOP di Varese. La delegazione italiana aveva concluso gli Europei vincendo undici medaglie con 21 barche schierate alla partenza, 17 delle quali sono arrivate in finale. “Al rientro dagli Europei di Poznan due ragazzi sono risultati positivi. Essendo ...

