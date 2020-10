Can Yaman si racconta senza freni :” Amo Monica Bellucci e..” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Can Yaman è ormai l’idolo del popolo femminile italiano e non solo. Proprio nei giorni scorsi, l’affascinante attore ha rilasciato un’esclusiva intervista al settimanale Chi, in cui si è raccontato a cuore aperto. Tra segreti sulla sua vita privata e qualche anticipazione sui nuovi impegni lavorativi, il protagonista di Daydreamer ha rilasciato molte dichiarazioni. Vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato. Can Yaman ammette :”Amo Monica Bellucci, è una sex symbol” Can Yaman ha deciso di raccontarsi a 360 gradi e lo ha fatto attraverso un esclusivo servizio rilasciato al settimanale Chi. Molti gli argomenti trattati dall’attore, dalla sua situazione sentimentale secondo la quale pare sia single, ai suoi futuri ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 ottobre 2020) Canè ormai l’idolo del popolo femminile italiano e non solo. Proprio nei giorni scorsi, l’affascinante attore ha rilasciato un’esclusiva intervista al settimanale Chi, in cui si èto a cuore aperto. Tra segreti sulla sua vita privata e qualche anticipazione sui nuovi impegni lavorativi, il protagonista di Daydreamer ha rilasciato molte dichiarazioni. Vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato. Canammette :”Amo, è una sex symbol” Canha deciso dirsi a 360 gradi e lo ha fatto attraverso un esclusivo servizio rilasciato al settimanale Chi. Molti gli argomenti trattati dall’attore, dalla sua situazione sentimentale secondo la quale pare sia single, ai suoi futuri ...

