Campania, superata la soglia dei mille contagi: in arrivo nuova ordinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ in corso di pubblicazione un’ordinanza, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca – che sarà trasmessa a breve – contenente ulteriori misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19. In arrivo nuova ordinanza di De Luca In relazione alla situazione epidemiologica esistente, sono state adottate misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ in corso di pubblicazione un’, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca – che sarà trasmessa a breve – contenente ulteriori misure di contenimento e prevenzione delo da Covid-19. Indi De Luca In relazione alla situazione epidemiologica esistente, sono state adottate misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : #Covid schizzano i contagi oltre quota 5mila. 28 i decessi. I tamponi oltre 128mila. La Lombardia torna la prima re… - Simo07827689 : RT @Ruffino_Lorenzo: In Campania i nuovi casi al netto dei guariti (e dei decessi) sono 801. Superata la soglia fissata da De Luca per mett… - Emanuele676 : @arianator9305 @perchetendenza Non credo, la Campania è stata superata da altre regioni e ha inserito il dato degli asintomatici. - StabiaChannel : #Cronaca #Covid: in Campania superata quota mille positivi LEGGI LA NEWS: - Gaetanomast : RT @Ruffino_Lorenzo: In Campania i nuovi casi al netto dei guariti (e dei decessi) sono 801. Superata la soglia fissata da De Luca per mett… -