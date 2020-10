Campania | nuova ordinanza di De Luca per arginare i casi di Covid | scuole chiuse in presenza fino al 30 ottobre | stop a tutte le feste

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Niente lezioni innelleprimarie e secondarie inda domanial 30: è una delle misure anti-contenute nell’che il governatore Vincenzo Desta per firmare, e di cui la Regione anticipa una sintesi. Sono anche sospese le attività didattiche e di verifica innelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno. Insono vietatelecon invitati estranei al nucleo familiare convivente. Lo prevede un’firmata dal governatore Vincenzo Deche è in corso di pubblicazione. Lo ...