Campania | emigrazione senza fine | è la prima regione italiana per diminuzione di abitanti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 15 ottobre 2020) L’dallaè una delle costanti più significative della mobilità in Italia. Pur cambiando nel corso del tempo destinazioni, modalità e forme, rappresenta ancora oggi il flusso regionale più consistente e stratificato. Laè lain Italia per numero di nati che risiedono fuori: in Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lazio i gruppi più numerosi. Le città italiane verso cui si sono diretti sono in primo luogo Roma e Milano, rispettivamente con 110.669 e 80.743 trasferiti tra il 1996 e il 2017, seguite da Bologna (33.690), Latina (31.550), Firenze (29.798), Reggio Emilia (28.381). “Il flusso migratorio in questo ventennio è stato di circa 806mila persone, per avere un’idea si ...