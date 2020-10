Campania, De Luca firma una nuova ordinanza: tutte le nuove misure anti-covid (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Presidente De Luca ha appena firmato una nuova ordinanza, che include nuove misure restrittive, dopo l’impennata di contagi che si registra negli ultimi giorni in Campania e in particolare nella giornata di oggi, dove sono stati superati i 1000 positivi. Il provvedimento entrerà in vigore domani e sarà valido fino al 30 ottobre. Vediamo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Presidente Deha appenato una, che includerestrittive, dopo l’impennata di contagi che si registra negli ultimi giorni ine in particolare nella giornata di oggi, dove sono stati superati i 1000 positivi. Il provvedimento entrerà in vigore domani e sarà valido fino al 30 ottobre. Vediamo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

