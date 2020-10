Campania | De Luca chiude le scuole | lo stop è fino al 30 ottobre

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il governatore della, analizzando la curva dei contagi, ha preso la sua decisione:chiuseal 30Annullate le lezioni in presenza nelleprimarie e secondarie della, almenoal 30: è quanto deciso dal governatore dellaVincenzo De, il quale, proprio in queste ore, starebbe firmando … L'articolo, Dele: loal 30proviene da YesLife.it.

MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - SkyTG24 : Coronavirus Campania, ordinanza De Luca: scuole chiuse da domani fino al 30 ottobre - MediasetTgcom24 : Covid, impennata di casi in Campania: De Luca chiude le scuole fino al 30 ottobre #coronavirus… - lelehemmxx : se de luca le ha chiuse in campania, tempo una settimana è tutta l’italia torna a marzo. - CorriereUniv : Il governatore firma l'odinanza: chiuse scuole e università fino al 30 ottobre #DeLuca #Campania #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Luca

Domani come al solito Vincenzo De Luca parlerà via Facebook nella sua tradizionale diretta streaming. A causa dell’aumento dei contagi, alcuni Comuni in Campania, come Arzano, avevano già istituito ...Nuova ordinanza della Regione Campania: il governatore Vincenzo De Luca chiude tutte le scuole per due settimane, fino al 30 ottobre. Le attività didattiche in presenza sono sospese, quindi si farà ...