Campania, De Luca chiude le scuole fino al 30 ottobre: «Solo lezioni a distanza». Azzolina: decisione gravissima (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’annuncio dopo l’impennata di contagi registrata nelle ultime 24 ore nella regione: i nuovi positivi sono balzati da 818 a 1.127. Berlino, «Campania e Liguria zone a rischio» Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’annuncio dopo l’impennata di contagi registrata nelle ultime 24 ore nella regione: i nuovi positivi sono balzati da 818 a 1.127. Berlino, «e Liguria zone a rischio»

MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - fanpage : ?? ULTIM'ORA: Arriva lo stop. La nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca #COVID__19 - MattiaGallo17 : RT @MediasetTgcom24: Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - ing_ricciardi : @AzzolinaLucia Ministro cerchi di fare qualcosa per evitare che De Luca chiuda le scuole in Campania. In particolar… -