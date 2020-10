Campania, De Luca chiude le scuole fino al 30 ottobre: lezioni a distanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca ha sospeso l’attività didattica delle scuole primarie e secondarie dal 16 al 30 ottobre. Sospese anche le attività delle università, con l’unica eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno. La didattica si terrà quindi online per due settimane. In Campania viene introdotto il divieto di organizzare feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose, in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all’aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente. Sono state sospese anche le attività di circoli ludici e ricreativi. Agli enti e agli uffici viene consigliato di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza. Divieto di ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il governatore della regioneVincenzo Deha sospeso l’attività didattica delleprimarie e secondarie dal 16 al 30. Sospese anche le attività delle università, con l’unica eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno. La didattica si terrà quindi online per due settimane. Inviene introdotto il divieto di organizzare feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose, in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all’aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente. Sono state sospese anche le attività di circoli ludici e ricreativi. Agli enti e agli uffici viene consigliato di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza. Divieto di ...

