Campania, Azzolina contro De Luca: “Chiudere le scuole decisione gravissima e sbagliata” (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – “È una decisione gravissima, profondamente sbagliata e inopportuna”. Cosi’ la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sulla decisione del Gorvernatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha annunciato di voler chiudere le scuole in presenza da domani fino al 30 ottobre. Leggi su dire (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – “È una decisione gravissima, profondamente sbagliata e inopportuna”. Cosi’ la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sulla decisione del Gorvernatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha annunciato di voler chiudere le scuole in presenza da domani fino al 30 ottobre.

