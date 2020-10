Campania, 1127 positivi (13.700 tamponi). Superato il delta, siamo a 810 (dato da lockdown) (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ecco i numeri campani. Sforato il tetto di mille. Il rapporto positivi guariti è di 810, appena sopra gli 800 fissati da De Luca come limite oltre il quale ci sarebbe stato il lockdown. positivi del giorno: 1.127 di cui: – Sintomatici: 72 – Asintomatici: 1.055 tamponi del giorno: 13.780 Totale positivi: 21.772 Totale tamponi: 723.005 ​Deceduti del giorno: 9 (*) Totale deceduti: 496 Guariti del giorno: 317 Totale guariti: 8.032 ​Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110 Posti letto di terapia intensiva occupati: 66 Posti letto di degenza complessivi: 820 Posti letto di degenza occupati: 762 ​​ L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ecco i numeri campani. Sforato il tetto di mille. Il rapportoguariti è di 810, appena sopra gli 800 fissati da De Luca come limite oltre il quale ci sarebbe stato ildel giorno: 1.127 di cui: – Sintomatici: 72 – Asintomatici: 1.055del giorno: 13.780 Totale: 21.772 Totale: 723.005 ​Deceduti del giorno: 9 (*) Totale deceduti: 496 Guariti del giorno: 317 Totale guariti: 8.032 ​Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110 Posti letto di terapia intensiva occupati: 66 Posti letto di degenza complessivi: 820 Posti letto di degenza occupati: 762 ​​ L'articolo ilNapolista.

Dopo il record di ieri, la curva del contagio raggiunge un altro picco, superando il muro dei mille casi al giorno per la prima da febbraio, quando l’epidemia cominciò a mietere vittime anche in ...

