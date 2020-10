Call of Duty: Black Ops Cold War nel nuovo trailer dedicato alla modalità per 40 giocatori Fireteam: Dirty Bomb (Di giovedì 15 ottobre 2020) Activision ha pubblicato un trailer di Call of Duty: Black Ops Cold War che mostra una delle nuove modalità multiplayer del gioco, Fireteam: Dirty Bomb.La modalità per 40 giocatori vede 10 squadre di quattro giocatori competere per localizzare e depositare l'uranio nelle Bombe prima di farle detonare."Ogni detonazione provoca la fuoriuscita di radiazioni in vaste aree della mappa, segnando punti per la squadra che ha acceso la Bomba e trasformando enormi porzioni della mappa in pericoli radioattivi per tutti", afferma Treyarch.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Activision ha pubblicato undiofOpsWar che mostra una delle nuove modalità multiplayer del gioco,.La modalità per 40vede 10 squadre di quattrocompetere per localizzare e depositare l'uranio nellee prima di farle detonare."Ogni detonazione provoca la fuoriuscita di radiazioni in vaste aree della mappa, segnando punti per la squadra che ha acceso laa e trasformando enormi porzioni della mappa in pericoli radioattivi per tutti", afferma Treyarch.Leggi altro...

