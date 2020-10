Calciomercato Juventus, Paratici torna alla carica per Aouar (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo gli abboccamenti estivi il gioiellino francese Houssem Aouar potrebbe tornare in orbita Juventus. Paratici insegue il giocatore ormai da tempo e vorrebbe firmare un colpo da 90 per il centrocampo bianconero. Il talento classe ’98 è punto fermo del Lione che ha eliminato la Juventus nell’ultima edizione di Champions League. Aouar è stato tra i protagonisti dei due match tanto che il pressing bianconero sui francesi è aumentato. Così come ad aumentare è stata la richiesta di Aulas, presidente dell’OL. La Juve sarebbe pronta a fare sul serio per portare il calciatore alla corte di Andrea Pirlo nelle prossime finestre di Calciomercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo gli abboccamenti estivi il gioiellino francese Houssempotrebbere in orbitainsegue il giocatore ormai da tempo e vorrebbe firmare un colpo da 90 per il centrocampo bianconero. Il talento classe ’98 è punto fermo del Lione che ha eliminato lanell’ultima edizione di Champions League.è stato tra i protagonisti dei due match tanto che il pressing bianconero sui francesi è aumentato. Così come ad aumentare è stata la richiesta di Aulas, presidente dell’OL. La Juve sarebbe pronta a fare sul serio per portare il calciatorecorte di Andrea Pirlo nelle prossime finestre di. LEGGI ANCHE:...

