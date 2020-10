Calciomercato Juventus: le big inglesi su Dybala, 3 club pronti a fare follie (Di giovedì 15 ottobre 2020) S’infittisce la situazione Dybala in casa Juventus. L’argentino MVP della scorsa Serie A ha un futuro ancora tutto da scrivere. Con il rinnovo tanto chiacchierato ma che tarda ad arrivare, si rincorrono le voci su un suo possibile addio. La destinazione questa volta sembra essere la Premier League. Il campionato inglese è il più ricco al mondo e le società in grado di compiere uno sforzo economico di questa caratura sono molte, in particolar modo se si parla di un calciatore del livello di Dybala. Il numero 10 bianconero ha sempre dichiarato di voler restare e prolungare con la Vecchia Signora ma intanto le offerte di Calciomercato che arrivano dall’Inghilterra potrebbero farlo vacillare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: novità dal ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) S’infittisce la situazionein casa. L’argentino MVP della scorsa Serie A ha un futuro ancora tutto da scrivere. Con il rinnovo tanto chiacchierato ma che tarda ad arrivare, si rincorrono le voci su un suo possibile addio. La destinazione questa volta sembra essere la Premier League. Il campionato inglese è il più ricco al mondo e le società in grado di compiere uno sforzo economico di questa caratura sono molte, in particolar modo se si parla di un calciatore del livello di. Il numero 10 bianconero ha sempre dichiarato di voler restare e prolungare con la Vecchia Signora ma intanto le offerte diche arrivano dall’Inghilterra potrebbero farlo vacillare. LEGGI ANCHE:: novità dal ...

