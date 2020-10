Calciomercato Juventus | cessione e nuovo colpo | due nomi per Paratici

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) NEWS– Porte girevoli per Fabio: ildellasi prepara allama anche ad un? Gennaio si avvicina e nonostante manchino ancora oltre due mesi all’inizio delle trattative invernali i dirigenti delle più grandi società europee sarebbero già al lavoro per pianificare con largo anticipo tutte le prossime mosse. Non ci sarà molto tempo durante la sessione di riparazione per chiudere gli affari ed è per questo motivo che il mercato della Juve avrebbe intenzione di portarsi avanti, studiando nei minimi dettagli come realizzare i desideri in entrata e concretizzare le negoziazioni in uscita per i prossimi mesi. LEGGI ANCHE: ...