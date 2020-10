Calciomercato Inter | il City all’assalto di Griezmann rilancia l’ipotesi Lautaro al Barça

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Manchesterha trovato in Antoineil giocatore con cuire le proprie ambizioni in camponazionale. Il francese che in catalogna fatica a trovare una collocazione fissa in campo non è sicuro della sua permanenza in blaugrana e spera che le voci provenienti dall’Inghilterra si trasformino presto in una trattativa vera e … L'articolo, ilall’assalto dil’ipotesial Barça