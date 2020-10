Calcio in lutto: è morto Fabrizio Ferrigno, ex direttore sportivo di Messina e Catania (Di giovedì 15 ottobre 2020) lutto nel mondo del Calcio: si è spento a Catania a 47 anni Fabrizio Ferrigno.Da calciatore ha ricoperto il ruolo di centrocampista con le maglie del Catanzaro, Castel di Sangro e Napoli, squadra della sua città, dove però non ha trovato spazio. Successivamente ha indossato la maglia del Benevento, collezionando 22 presenze e tre gol, mentre nella stagione 2005/2006 ha giocato nella Juve Stabia. Nel 2007-2008 ha fatto ritorno a Catanzaro, militando in Serie C2, realizzando anche un gol in 21 presenze. Proprio a Catanzaro Ferrigno era chiamato ‘il sindaco' per via del suo carattere determinato. E proprio al termine di quel campionato ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo.Dopo il ritiro, Ferrigno ha ricoperto il ruolo ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 ottobre 2020)nel mondo del: si è spento aa 47 anni.Da calciatore ha ricoperto il ruolo di centrocampista con le maglie del Catanzaro, Castel di Sangro e Napoli, squadra della sua città, dove però non ha trovato spazio. Successivamente ha indossato la maglia del Benevento, collezionando 22 presenze e tre gol, mentre nella stagione 2005/2006 ha giocato nella Juve Stabia. Nel 2007-2008 ha fatto ritorno a Catanzaro, militando in Serie C2, realizzando anche un gol in 21 presenze. Proprio a Catanzaroera chiamato ‘il sindaco' per via del suo carattere determinato. E proprio al termine di quel campionato ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo.Dopo il ritiro,ha ricoperto il ruolo ...

tuttosport : È morto Gianfranco #DeLaurentiis: lutto nel mondo dello sport - CorSport : Lutto per Francesco #Totti, si è spento il padre Enzo. Aveva il #Coronavirus - SkySport : Lutto per Francesco Totti, è morto il papà Enzo - Mediagol : Calcio in lutto: è morto #FabrizioFerrigno, ex direttore sportivo di #Messina e #Catania - Mediagol : Calcio in lutto: è morto Fabrizio Ferrigno, ex direttore sportivo di #Messina e #Catania -