Calcio femminile | Qualificazioni Europei 2022 | le convocate dell’Italia per la sfida contro la Danimarca Novità in attacco

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il momento delladecisiva si avvicina. Dopo sette vittorie in altrettanti incontri e aver sconfitto anche la Bosnia nell’ultima apparizione delleaglidi(Gruppo B), la Nazionale di Milena Bertolini torna in scena per continuare il proprio percorso, dovendo affrontare in un match decisivo per il pass diretto alla rassegna continentale la. La partita è prevista martedì 27 ottobre allo Stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli (ore 17.30, diretta su Rai2). Attualmente in vetta con gli stessi punti, le danesi possono però contare su una differenza reti migliori e per questo l’Italia è chiamata a imporsi in uno dei due incontri, tenuto conto anche di quello che ...