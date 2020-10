Calabria, morta la governatrice Jole Santelli: fu eletta pochi mesi fa (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’ morta questa mattina la governatrice della Calabria, Jole Santelli. L’esponente di Forza Italia era stata eletta pochi mesi fa. E’ morta nella notte la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Questa mattina, un membro dello staff ha trovato l’esponente di Forza Italia esanime nella sua abitazione. Ancora non sono state rese note le cause … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) E’questa mattina ladella. L’esponente di Forza Italia era statafa. E’nella notte la presidente della Regione. Questa mattina, un membro dello staff ha trovato l’esponente di Forza Italia esanime nella sua abitazione. Ancora non sono state rese note le cause … L'articolo proviene da .

