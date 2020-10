Calabria, è morta Jole Santelli Berlusconi: "Un vuoto incolmabile" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Jole Santelli, presidente della Regione Calabria e a lungo parlamentare di Forza Italia, e' stata trovata morta questa mattina nella sua abitazione di via Piave, a Cosenza. A trovarla sarebbe stata la sorella che si e' recata nell'abitazione come faceva spesso. Secondo i primi riscontri dovrebbe trattarsi di un arresto cardiocircolatorio. Santelli avrebbe compiuto 52 anni il prossimo 28 dicembre Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 15 ottobre 2020), presidente della Regionee a lungo parlamentare di Forza Italia, e' stata trovataquesta mattina nella sua abitazione di via Piave, a Cosenza. A trovarla sarebbe stata la sorella che si e' recata nell'abitazione come faceva spesso. Secondo i primi riscontri dovrebbe trattarsi di un arresto cardiocircolatorio.avrebbe compiuto 52 anni il prossimo 28 dicembre Segui su affaritaliani.it

