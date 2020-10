Calabria | è morta la presidente Jole Santelli | lottava da tempo contro il cancro

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Una drammatica notizia arriva in questi minuti dalla: èla. 51 anni, esponente di Forza Italia, era stata eletta a governatore della regione nello scorso mese di gennaio 2020.nella sua abitazione di Cosenza ladella Regionedaun. Secondo quanto appreso le sue condizioni si sarebbe aggravate nelle ultime ore. A confermarlo all’Italpress il vicedi Forza Italia, Antonio Tajani. >> Chi è...

Cinque anni dopo, con il vento in poppa per il centrodestra a trazione sovranista, Jole Santelli sceglie la tornata e il momento giusto per giocarsi la possibilità di essere la prima donna a guidare ...E' deceduta nella notte, nella sua abitazione di Cosenza, Jole Santelli, governatrice della Calabria. La Santelli, Presidente della Regione dal 15 febbraio 2020, avrebbe avuto un malore. Aveva 52 anni ...