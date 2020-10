Britney Spears | novità per il suo Instagram e importante vittoria in tribunale

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo mesi di battaglie legali con suo padre, finalmente è arrivata una primaper. La popstar nelle scorse settimane ha chiesto di essere rappresentata da un team di avvocati, ma Jamiesi era opposto usando come scusa gli alti costi che avrebbe avuto un gruppo di legali al lavoro per anni su questo complicato caso. Jamie ieri aveva richiesto la presenza in aula di, che però è rimasta a casa, al suo posto c’erano l’avvocato, Samuel Ingham (che ci ha fatto sapere che la cantante supporta il movimento Free) e sua madre Lynne. Il legale ha dichiarato: “Io e Lynne siamo le fonti di informazioni per le volontà della mia cliente. Chiaramente, gli ...

