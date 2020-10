Bridgerton | le prime foto della serie di Shonda Rhimes in arrivo su Netflix

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 15 ottobre 2020)è la primaprodotta da, ecco leufficiali in attesa del debutto previsto a dicembre in streaming.è la primaprodotta daland, la casa di produzioneveterana, pere online sono state condivise leufficiali del progetto che debutterà sugli schermipiattaforma di streaming il 25 dicembre. Il progetto è stato creato basandosi sui bestseller scritti da Julia Quinn e proporrà un mix di romanticismo, scandali e approccio arguto a tematiche come amicizie e amore. La ...