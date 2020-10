Brexit | Conte “Bisogna stringere i tempi”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 ottobre 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sullasiamo tutti uniti, siamo entrati in una fase del negoziato in cui bisognai tempi, entro la fine dell'anno. Lavoreremo tutti affidandoci al nostro negoziatore Barnier per raggiungere un accordo. Lavoreremo per questo obiettivo fino all'ultimo istante ma non possiamo rinunciare a un accordo che sia equo ed equilibrato. Quindi non un accordo a tutti i costi”. Lo ha detto il premier, Giuseppe, al suo arrivo al Consiglio europeo.(ITALPRESS).