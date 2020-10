Borse europee in rosso. Milano a -2,7%. Si salva solo Ferrari (Di giovedì 15 ottobre 2020) Chiusura in profondo rosso per le Borse europee, frenate dalla paura di nuovi lockdown visto il costante aumento di contagi da coronavirus, dalle difficolta’ a raggiungere un accordo commerciale sulla Brexit tra Ue e Regno Unito e dall’incertezza sulle discussioni a Washington su nuovi stimoli all’economia (per ora e’ un nulla di fatto, anche se … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) Chiusura in profondoper le, frenate dalla paura di nuovi lockdown visto il costante aumento di contagi da coronavirus, dalle difficolta’ a raggiungere un accordo commerciale sulla Brexit tra Ue e Regno Unito e dall’incertezza sulle discussioni a Washington su nuovi stimoli all’economia (per ora e’ un nulla di fatto, anche se … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

