Borsa Milano scivola, -2,5%, con Europa per covid (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - Milano, 15 OTT - Milano scivola col resto dei listini europei mentre due grandi capitali come Parigi e Londra vanno incontro a una nuova serie di restrizioni per l'espandersi del covid. Piazza ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, -, 15 OTT -col resto dei listini europei mentre due grandi capitali come Parigi e Londra vanno incontro a una nuova serie di restrizioni per l'espandersi del. Piazza ...

fisco24_info : Borsa Milano scivola (-2,5%) con Europa per covid: Timori per nuove restrizionni. Francoforte maglia nera (-2,9%) - iconanews : Borsa Milano scivola (-2,5%) con Europa per covid - Testament73 : Si può dire #hastatocrisanti? Borse europee pesanti su timori lockdown, Milano cede l'1,86% - Economia - ANSA - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa giu' in avvio su timori lockdown, Milano perde l'1,6% (RCO) - infoiteconomia : Ecco cosa può accadere oggi alla Borsa di Milano -