Bonus vacanze verso la proroga: spendibile anche nel 2021 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Bonus vacanze 2020 potrebbe essere prorogato oltre la data già fissata del 31 dicembre. La proposta arriva dal ministro dei Beni culturali e Turismo Dario Franceschini che, durante un'intervista a Porta a Porta, ha spiegato che la copertura per il Bonus vacanze "è di 2 miliardi e 400 mila euro. Ci sono circa un milione di famiglie o di persone che hanno ritirato il Bonus e sono pronte a usarlo ma non lo spendono perché non si fidano ad andare a fare un week end o un viaggio. Stanno aspettando come va la curva del contagio. Quindi, siccome il Bonus vale fino al 31 dicembre io sto ragionando di prorogare la validità del Bonus, in modo che chi lo ha ritirato possa continuare a usarlo ...

