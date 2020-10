Bonus mobilità, dal 3 novembre i rimborsi. Come fare (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Tutto pronto per il Bonus bici: dal 3 novembre sarà possibile richiedere i rimborsi. E' quanto comunica il ministero dell'Ambiente che fa sapeere che da lunedì 19 ottobre partirà la registrazione degli esercenti per il rilascio del buono mobilità: a partire dalle ore 9:00, potranno registrarsi sulla piattaforma web - https://www.buonomobilita.it/mobilita2020/#/esercente/loginEsercente - gli esercenti del settore (ovvero coloro che vendono biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita; handbike nuove o usate; veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, Come monopattini, hoverboard, segway; servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture). La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Tutto pronto per ilbici: dal 3sarà possibile richiedere i. E' quanto comunica il ministero dell'Ambiente che fa sapeere che da lunedì 19 ottobre partirà la registrazione degli esercenti per il rilascio del buono mobilità: a partire dalle ore 9:00, potranno registrarsi sulla piattaforma web - https://www.buonomobilita.it/mobilita2020/#/esercente/loginEsercente - gli esercenti del settore (ovvero coloro che vendono biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita; handbike nuove o usate; veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica,monopattini, hoverboard, segway; servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture). La ...

