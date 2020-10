Bollettino Coronavirus del 15 Ottobre 2020 (Di giovedì 15 ottobre 2020) In data 15 Ottobre l’incremento nazionale dei casi è +2,36% (ieri +2,0%) con 381.602 contagiati totali, 245.964 dimissioni/guarigioni (+1.899) e 36.372 deceduti (+83); 99.266 infezioni in corso (+6.821). Elaborati 162.932 tamponi (ieri 152.196); 8.804 positivi; rapporto positivi/tamponi 5,40% (ieri 4,81%). Ricoverati con sintomi 5.796 (+326); terapie intensive +47 (586). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.067; Campania 1.127; Piemonte 1.033; Veneto 600; Lazio 594; Toscana 581; Emilia Romagna 453; Liguria 432; Sicilia 399; Umbria 263; Puglia 257. In Lombardia curva +1,77% (ieri +1,60%) con 32.507 tamponi (ieri 29.048 ) e 2.067 positivi; rapporto positivi/tamponi 6,35% (ieri 6,34%); 118.711 contagiati totali; ricoverati +81 (726); terapie intensive +8 (72); 26 decessi (17.037). Come promesso ieri, dedichiamo un breve focus alla Lombardia: la Regione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 ottobre 2020) In data 15l’incremento nazionale dei casi è +2,36% (ieri +2,0%) con 381.602 contagiati totali, 245.964 dimissioni/guarigioni (+1.899) e 36.372 deceduti (+83); 99.266 infezioni in corso (+6.821). Elaborati 162.932 tamponi (ieri 152.196); 8.804 positivi; rapporto positivi/tamponi 5,40% (ieri 4,81%). Ricoverati con sintomi 5.796 (+326); terapie intensive +47 (586). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.067; Campania 1.127; Piemonte 1.033; Veneto 600; Lazio 594; Toscana 581; Emilia Romagna 453; Liguria 432; Sicilia 399; Umbria 263; Puglia 257. In Lombardia curva +1,77% (ieri +1,60%) con 32.507 tamponi (ieri 29.048 ) e 2.067 positivi; rapporto positivi/tamponi 6,35% (ieri 6,34%); 118.711 contagiati totali; ricoverati +81 (726); terapie intensive +8 (72); 26 decessi (17.037). Come promesso ieri, dedichiamo un breve focus alla Lombardia: la Regione ...

Bologna, 15 ottobre 2020 – Contagi da Coronavirus in fotocopia in provincia di Bologna. Secondo quanto emerso dal bollettino diffuso dalla Regione oggi, 15 ottobre, i nuovi casi di Covid nell’area ...

Dopo il record di ieri, la curva del contagio raggiunge un altro picco, superando la soglia dei mille casi al giorno per la prima da febbraio, quando il Covid-19 cominciò a mietere vittime anche nella ...

