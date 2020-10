Bisceglie-Palermo, Bucaro contro Boscaglia: al “Ventura” sfida tra tecnici made in Sicily (Di giovedì 15 ottobre 2020) "Boscaglia contro Bucaro: sfida tra tecnici made in Sicily".Titola così l'edizione odierna de 'La Repubblica', che punta i riflettori sul match tra Bisceglie e Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Gustavo Ventura". Roberto Boscaglia, nativo di Gela, e Giovanni Bucaro, originario di Palermo, si affronteranno per la prima volta in occasione della sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C - Girone C. I due allenatori sono alla guida di due squadre neopromosse, "ma al di là della storia recente è l’ambizione e il blasone che tendono apparentemente a tenere distanti le due squadre", si legge.Eppure, c'è ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 ottobre 2020) "train".Titola così l'edizione odierna de 'La Repubblica', che punta i riflettori sul match tra, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Gustavo Ventura". Roberto, nativo di Gela, e Giovanni, originario di, si affronteranno per la prima volta in occasione dellavalida per la quinta giornata del campionato di Serie C - Girone C. I due allenatori sono alla guida di due squadre neopromosse, "ma al di là della storia recente è l’ambizione e il blasone che tendono apparentemente a tenere distanti le due squadre", si legge.Eppure, c'è ...

