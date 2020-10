Billie Eilish risponde agli haters: “Normalizziamo i corpi reali” (video) (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo essere stata raggiunta da un feroce shi*storm Billie Eilish risponde agli haters. Nella giornata di ieri, infatti, i tabloid internazionali avevano diffuso alcune foto che mostravano la popstar in abiti casual, una tenuta decisamente diversa dall’outfit al quale ha abituato il mondo sui suoi canali social e nei videoclip ufficiali dei suoi brani. Tra i commenti più ostinati si insisteva sulla sua pancia e sul suo look, con degenerazioni del tipo: “Quella pancetta mi fa senso”. Con una certa leggerezza e una conclamata cattiveria, in alcuni commenti Billie Eilish è stata accostata alla “Adele di 10 anni fa”, ricordando gli anni in cui la voce di Skyfall aveva più chili rispetto ad oggi. Un fatto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo essere stata raggiunta da un feroce shi*storm. Nella giornata di ieri, infatti, i tabloid internazionali avevano diffuso alcune foto che mostravano la popstar in abiti casual, una tenuta decisamente diversa dall’outfit al quale ha abituato il mondo sui suoi canali social e neiclip ufficiali dei suoi brani. Tra i commenti più ostinati si insisteva sulla sua pancia e sul suo look, con degenerazioni del tipo: “Quella pancetta mi fa senso”. Con una certa leggerezza e una conclamata cattiveria, in alcuni commentiè stata accostata alla “Adele di 10 anni fa”, ricordando gli anni in cui la voce di Skyfall aveva più chili rispetto ad oggi. Un fatto ...

_st1l4_ : RT @ChiaraSuriani: Sulla questione foto di Billie Eilish, ciò che emerge prepotentemente è la percezione di diritto inalienabile di poter c… - Giulia31893392 : RT @lightsup_M: Billie Eilish ha sempre indossato vestiti larghi perche non voleva mostrare le sue forme, perché non voleva far pensare all… - floweryoongi : RT @ChiaraSuriani: Sulla questione foto di Billie Eilish, ciò che emerge prepotentemente è la percezione di diritto inalienabile di poter c… - Wizard_1979 : RT @asyourmother: Fate davvero schifo. Billie Eilish ha 18 anni e ha paura di mostrare il suo corpo per colpa vostra. Non vi fate schifo?… - redcoldflower : RT @sirivsbl4ck: scusate ma con quale coraggio dite che Billie Eilish è brutta?????raga non scherziamo è letteralmente una dea https://t.co… -