Billie Eilish massacrata dal bodyshaming per una foto in canotta e pantaloncini. I fan la difendono dagli haters: “Vergognatevi!” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il body shaming (l’atto di deridere una persona per il suo aspetto fisico, ndr) ha fatto un’altra vittima illustre. Stavolta è toccato alla giovanissima Billie Eilish, una delle stelle musicali più promettenti con all’attivo ben 5 Grammy Awards, considerati gli Oscar della musica. L’artista è stata paparazzata in canotta e pantaloncini mentre passeggiava a Los Angeles. Il Daily Mail ha pubblicato la foto con la didascalia: “Billie Eilish senza i suoi classici vestiti larghi mentre esce con un abbigliamento insolitamente casual a Los Angeles”. Apriti cielo. Gli haters della cantante si sono riversati sui social per insultarla senza pietà. Tra i commenti: “A me fa senso quella pancetta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il body shaming (l’atto di deridere una persona per il suo aspetto fisico, ndr) ha fatto un’altra vittima illustre. Stavolta è toccato alla giovanissima, una delle stelle musicali più promettenti con all’attivo ben 5 Grammy Awards, considerati gli Oscar della musica. L’artista è stata paparazzata inmentre passeggiava a Los Angeles. Il Daily Mail ha pubblicato lacon la didascalia: “senza i suoi classici vestiti larghi mentre esce con un abbigliamento insolitamente casual a Los Angeles”. Apriti cielo. Glidella cantante si sono riversati sui social per insultarla senza pietà. Tra i commenti: “A me fa senso quella pancetta ...

