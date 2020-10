Billboard Music Awards 2020, i look beauty più spettacolari (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dai capelli XXL dell’inossidabile Cher, che per l’occasione li ha portati ondulati, al nuovo look di Alicia Keys, probabilmente una parrucca, anche lei con ciocche lunghissime e frangetta dal taglio netto, di un bellissimo nero lucido, entrambe in perfetto trend Rapunzel. Alla chioma color zucca, in tempo per Halloween della cantante Doja Cat, una delle hit, e non parliamo della sua canzone «Say So», ma del colore più di tendenza di stagione, che ha conquistato in questa edizione pandemica dei Billboard Music Awards 2020. Durante uno dei più importanti premi musicali statunitensi, sponsorizzati dalla rivista Billboard, in un Dolby Theater di Los Angeles senza pubblico, non sono mancati i colpi di scena. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dai capelli XXL dell’inossidabile Cher, che per l’occasione li ha portati ondulati, al nuovo look di Alicia Keys, probabilmente una parrucca, anche lei con ciocche lunghissime e frangetta dal taglio netto, di un bellissimo nero lucido, entrambe in perfetto trend Rapunzel. Alla chioma color zucca, in tempo per Halloween della cantante Doja Cat, una delle hit, e non parliamo della sua canzone «Say So», ma del colore più di tendenza di stagione, che ha conquistato in questa edizione pandemica dei Billboard Music Awards 2020. Durante uno dei più importanti premi musicali statunitensi, sponsorizzati dalla rivista Billboard, in un Dolby Theater di Los Angeles senza pubblico, non sono mancati i colpi di scena.

Ultime Notizie dalla rete : Billboard Music Billboard Music Awards 2020: come seguirli in diretta tv e streaming GingerGeneration.it Billboard Music Awards 2020: le performance e i vincitori

Ieri sera lo show è andato in onda dal Dolby Theatre di Los Angeles e a presentarlo è stata ancora una volta Kelly Clarkson . Onestamente non ero così eccitato all'idea di guardarmi l'evento, forse pe ...

È Post Malone il vincitore dei Billboard Music Awards

L’uomo di ‘Circles' ha portato a casa nove premi, tra cui quello come migliore artista. È andata bene anche a Khalid, Lil Nas X e Billie Eilish, che ha invitato a votare e indossare la mascherina ...

L'uomo di 'Circles' ha portato a casa nove premi, tra cui quello come migliore artista. È andata bene anche a Khalid, Lil Nas X e Billie Eilish, che ha invitato a votare e indossare la mascherina ...