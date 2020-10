BepiColombo passa vicino a Venere nel suo viaggio verso Mercurio e invia cartoline a Terra FOTO e VIDEO

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La missione ESA-JAXAha completato il primo dei dueggi ravvicinati anecessari per metterlo sulla rottail pianeta più interno del sistema solare,. Il massimo avvicinamento di questoggio ha avuto luogo alle 05:58 (03:58 GMT) questa mattina, a una distanza di circa 10.720 km dalla superficie del pianeta. Lanciata il 20 ottobre 2018, la sonda necessita di noveggi ravvicinati per sfruttare la gravità – uno della, due die sei di– prima di entrare in orbita intorno al pianeta nel 2025. Iggi ravvicinati o flyby utilizzano la spinta gravitazionale dei pianeti per aiutare ad alterare la ...