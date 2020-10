Beautiful, Una vita e Il segreto: anticipazioni 15 ottobre (Di giovedì 15 ottobre 2020) anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e Il segreto di oggi, 15 ottobre 2020: Reese è stato finalmente arrestato, Zoe e Xander vengono licenziati. Rosina è partita e Liberto sta sempre peggio. Seler affoga i dispiaceri nell’alcol. Beautiful: anticipazioni 15 ottobre 2020 Xander è tornato a Los Angeles per dare sostegno a Zoe, che ha rivelato ai Forrester che Thomas è responsabile della morte di Emma e che il suo comportamento èArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 ottobre 2020)e trame di, Unae Ildi oggi, 152020: Reese è stato finalmente arrestato, Zoe e Xander vengono licenziati. Rosina è partita e Liberto sta sempre peggio. Seler affoga i dispiaceri nell’alcol.152020 Xander è tornato a Los Angeles per dare sostegno a Zoe, che ha rivelato ai Forrester che Thomas è responsabile della morte di Emma e che il suo comportamento èArticolo completo: dal blog SoloDonna

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 16 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano proprio da Los Angeles e che ci rivelano la trama di questo nuovo episodio.

Beautiful: L'attrice Karla Mosley lascia la serie con un annuncio su Instagram

L'attrice interprete di Maya Avant ha fatto sapere ai suoi fan che non sarà più presente nelle puntate di Beautiful.

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 16 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano proprio da Los Angeles e che ci rivelano la trama di questo nuovo episodio.

L'attrice interprete di Maya Avant ha fatto sapere ai suoi fan che non sarà più presente nelle puntate di Beautiful.