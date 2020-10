Beautiful | anticipazioni puntata 16 ottobre | Shauna interviene

(Di giovedì 15 ottobre 2020): disperate,e Flo le tentano tutte per ottenere il perdono delle sorelle Logan. Flo è davvero disperata. Dopo aver rivelato tutta la verità sulla questione di Beth, la ragazza si trova davvero in una situazione critica: Wyatt è tornato da Sally e Hope (sua “inaspettata” cugina) non ha alcuna intenzione di rivolgerle … L'articolo proviene da YesLife.it.

cheTVfa : Le anticipazioni sui personaggi, gli appuntamenti e le storie… Ecco le trame della prossima settimana di #UnaVita,… - berta95italy : Beautiful anticipazioni 16 ottobre: Flo vuole scusarsi con Hope per lo scambio delle culle - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 16 ottobre 2020: Xander denuncia Thomas -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

Spoiler Beautiful, Hope minaccia Liam mentre Quinn pianifica la vendetta ai danni di Brooke Logan! Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che molte cose stanno per cambiare in casa Forrester ...Indice Carter soffre per il ritorno di Zende, nelle Puntate Americane di Beautiful Beautiful Anticipazioni Americane: Zoe preferisce Zende a Carter. Ecco perchè Thomas entra in competizione con Zende!