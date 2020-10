Basket, Eurolega: Barcellona batte Panathinaikos al supplementare, Zalgiris travolge Efes (Di venerdì 16 ottobre 2020) Stasera si sono giocate due partite valide per la quarta giornata dell’Eurolega di Basket. Non sono infatti andati in scena gli altri due incontri in programma: il Valencia ha vinto a tavolino (20-0) con lo Zenit San Pietroburgo (fermo per troppe positività a Covid-19), Lione-Stella Rossa è invece stata rinviata. Lo Zalgiris Kaunas ha demolito l’Anadolu Efes per 89-73 e si conferma in testa a punteggio pieno. I lituani hanno indirizzato il risultato già nel primo quarto (25-19), trascinata da Hayes (17 punti) e Lekavicus (12), mentre agli ospiti non sono bastati Dunston (20) e Simon (16), era assente il fondamentale Shane Larkin. Il Barcellona ha invece avuto la meglio sul Panathinaikos all’overtime per 97-89, i catalani hanno dominato il ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Stasera si sono giocate due partite valide per la quarta giornata dell’di. Non sono infatti andati in scena gli altri due incontri in programma: il Valencia ha vinto a tavolino (20-0) con lo Zenit San Pietroburgo (fermo per troppe positività a Covid-19), Lione-Stella Rossa è invece stata rinviata. LoKaunas ha demolito l’Anadoluper 89-73 e si conferma in testa a punteggio pieno. I lituani hanno indirizzato il risultato già nel primo quarto (25-19), trascinata da Hayes (17 punti) e Lekavicus (12), mentre agli ospiti non sono bastati Dunston (20) e Simon (16), era assente il fondamentale Shane Larkin. Ilha invece avuto la meglio sulall’overtime per 97-89, i catalani hanno dominato il ...

Eurosport_IT : Il giovedì della 4a giornata di Eurolega è in archivio: lo Zalgiris Kaunas resta in vetta alla classifica imbattuto… - matty_vanpersie : Il top e il flop di questa terza giornata di EuroLega, secondo me. E' finalmente il Kostas Sloukas dominante che Eu… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #Euroleague Real Madrid, ecco il primo successo: il Khimki va k.o. 94-85 -