Basket, Eurolega 2020-2021: l’Olimpia Milano ospita il Real Madrid per tornare a vincere (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Olimpia Milano si appresta ad affrontare la seconda sfida della settimana nell’Eurolega 2020-2021: domani, infatti, le Scarpette Rosse saranno di scena al Forum di Assago in occasione del match contro il Real Madrid dopo la prima sconfitta stagionale (tra Supercoppa, campionato ed Eurolega) subita ieri sera in Grecia contro l’Olympiacos Pireo. I meneghini, dunque, sono chiamati a dare subito una risposta e riprendere la corsa verso la parte alta della classifica del torneo continentali. Il ko al Pireo ha, dunque, interrotto una striscia di tredici vittorie in altrettante partite, con annessa la conquista della Supercoppa Italiana. L’esordio in Eurolega è stato caratterizzato dalle due vittorie contro il Bayern Monaco, ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Olimpiasi appresta ad affrontare la seconda sfida della settimana nell’: domani, infatti, le Scarpette Rosse saranno di scena al Forum di Assago in occasione del match contro ildopo la prima sconfitta stagionale (tra Supercoppa, campionato ed) subita ieri sera in Grecia contro l’Olympiacos Pireo. I meneghini, dunque, sono chiamati a dare subito una risposta e riprendere la corsa verso la parte alta della classifica del torneo continentali. Il ko al Pireo ha, dunque, interrotto una striscia di tredici vittorie in altrettante partite, con annessa la conquista della Supercoppa Italiana. L’esordio inè stato caratterizzato dalle due vittorie contro il Bayern Monaco, ...

